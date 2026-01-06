WhatsApp'a yeni özellik: Bekleme süresi 1 saate düşüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meta, mesajlaşma deneyimini iyileştirmek adına WhatsApp uygulamasındaki silinen mesajların bekleme süresini kısaltmaya hazırlanıyor.

Uzun yıllardır en kısa 24 saat olarak sunulan bu özellik için beta sürümünde yapılan testlerde önemli değişiklikler göze çarpıyor.

YENİ SÜRE SEÇENEKLERİ EKLENİYOR

Ortaya çıkan yeni ekran görüntülerine göre kaybolan mesajlar özelliğine 12 saat ve 1 saatlik iki yeni seçenek ekleniyor.

Bu yenilik sayesinde kullanıcılar artık gönderdikleri mesajların otomatik olarak silinmesi için zorunlu olan 24 saatlik süreyi beklemek zorunda kalmayacak.

GELECEK DİĞER YENİLİKLER

Beta sürümünde ayrıca sohbetleri temizlemek için daha gelişmiş bir araç ve Bağlı Cihazlar menüsü altında yer alacak "Bağlı Aksesuarlar" özelliği dikkat çekiyor.

Söz konusu özelliklerin tüm kullanıcılara açılacağı nihai sürüm tarihi hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.