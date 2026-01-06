İlk çeyrekte Android 16 güncellemesi alacak OnePlus modelleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

OnePlus, kasım ayı itibarıyla başlattığı OxygenOS 16 güncelleme dağıtımında sona yaklaşırken süreç planlanan takvime uygun şekilde ilerliyor.

Dağıtımın büyük oranda tamamlandığı bu dönemde, güncelleme bekleyen son modeller için gözler yılın ilk çeyreğine çevrildi.

LİSTEDEKİ CİHAZLAR

Dağıtımın son aşamasının 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması hedeflenirken listede OnePlus 10 Pro 5G ve OnePlus Nord CE 4 gibi önemli modeller yer alıyor.

Bu cihazlara ek olarak OnePlus Nord CE 4 Lite 5G, OnePlus Pad ve OnePlus Pad Lite modellerinin de mart ayına kadar yeni sürüme kavuşması bekleniyor.

KURULUM İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR

Yaklaşık 3 ila 5 GB boyutunda olması beklenen bu kapsamlı güncelleme paketini indirmeden önce kullanıcıların, cihazlarında yeterli depolama alanı bulunduğundan emin olmaları gerekiyor.

Ayrıca daha sorunsuz bir kurulum süreci ve veri güvenliği için cihaz şarjının en az yüzde 40 seviyesinde olması yeterli.

GÜNCELLEME KONTROLÜ NASIL YAPILIR

Yazılım güncellemeleri genellikle gruplar halinde dağıtıldığı için paketin cihazlara ulaşması, bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir.

Kullanıcılar ayarlar menüsündeki sistem güncellemeleri sekmesini kullanarak en son sürümün gelip gelmediğini manuel olarak kontrol edebilirler.