Samsung, yapay zeka destekli cihaz satışlarını ikiye katlayacak

Samsung Electronics, yapay zeka teknolojilerinin mobil dünyadaki entegrasyonunu hızlandırarak pazar payını artırmaya yönelik iddialı planlarını duyurdu.

Şirket, Google'ın Gemini teknolojisiyle desteklenen "Galaxy AI" özellikli cihaz sayısını bu yıl içinde iki katına çıkarmaya hazırlanıyor.

HEDEF 800 MİLYON CİHAZ

Geçtiğimiz yıla kadar akıllı telefon ve tabletler dahil olmak üzere yaklaşık 400 milyon ürüne yapay zeka desteği sunan şirket, 2026 yılında bu rakamı 800 milyona taşıyacak.

Samsung CEO'su TM Roh, yapay zeka teknolojilerini mümkün olan en kısa sürede tüm ürün, işlev ve hizmetlere uygulayacaklarını belirtti.

Galaxy AI altyapısı, Google'ın Gemini teknolojisi ve Samsung'un kendi asistanı Bixby tarafından desteklenmeye devam ediyor.

Dünyanın en büyük Android destekçisi olan Samsung'un bu planı, yapay zeka yarışında OpenAI gibi rakiplerle mücadele eden Google'a da önemli bir ivme kazandıracak.

ZİRVE YARIŞI KIZIŞIYOR

Güney Koreli teknoloji devi, bu stratejiyle akıllı telefon pazarındaki liderliği Apple'dan geri almayı ve Çinli rakiplerinin baskısını kırmayı amaçlıyor.

Şirket verilerine göre Galaxy AI markasının bilinirliği, sadece bir yıl içinde yüzde 30 seviyelerinden yüzde 80'e yükselerek kullanıcıların ilgisini kanıtladı.