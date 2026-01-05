2025'in en iyi Android telefonları belli oldu

- Aralık 2025 döneminde, AnTuTu'nun verilerine göre en fazla performans gösteren Android telefon Red Magic 11 Pro+ oldu.
- Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisini kullanan cihaz, 24 GB RAM ve 1 TB depolamayla dikkat çekti.
- İlk beşte iQOO 15, OnePlus 15, Realme GT8 Pro ve Honor WIN bulunurken, MediaTek Dimensity 9500 platformuyla Vivo X300 Pro altıncı sırada yer aldı.
AnTuTu, 1-31 Aralık tarihleri arasında toplanan veriler ışığında en güçlü Android telefonlar listesini kamuoyuyla paylaştı.
Yayınlanan raporda amiral gemisi ve orta segment modeller arasındaki performans farkının giderek açıldığı görülüyor.
AMİRAL GEMİSİ SINIFINDA ZİRVE YARIŞI SÜRÜYOR
Aralık ayının şampiyonu, Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden güç alan Red Magic 11 Pro+ modeli oldu.
Cihaz, 24 GB RAM ve 1 TB depolama kapasitesiyle 4 milyonun üzerinde puan alarak rakiplerini geride bıraktı.
Listenin ikinci sırasında iQOO 15 yer alırken, üçüncü basamakta OnePlus 15 modeli kendine yer buldu.
İlk beş içerisindeki diğer modeller ise sırasıyla Realme GT8 Pro ve Honor WIN olarak kayıtlara geçti.
Üst sıralardaki Snapdragon hakimiyetine rağmen MediaTek Dimensity 9500 platformunu kullanan Vivo X300 Pro listeye altıncı sıradan giriş yaptı.
Bu modeli OPPO Find X9 Pro ve Honor Magic serisi takip ederek ilk on sıralamasını tamamladı.
2025'İN EN İYİ ANDROID TELEFONLARI
Red Magic 11 Pro+
iQOO 15
OnePlus 15
Realme GT8 Pro
Honor WIN
Vivo X300 Pro
OPPO Find X9 Pro
onor Magic 8 Pro
Honor Magic 8
Nubia Z80 Ultra