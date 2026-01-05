2025'in en iyi Android telefonları belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AnTuTu, 1-31 Aralık tarihleri arasında toplanan veriler ışığında en güçlü Android telefonlar listesini kamuoyuyla paylaştı.

Yayınlanan raporda amiral gemisi ve orta segment modeller arasındaki performans farkının giderek açıldığı görülüyor.

AMİRAL GEMİSİ SINIFINDA ZİRVE YARIŞI SÜRÜYOR

Aralık ayının şampiyonu, Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden güç alan Red Magic 11 Pro+ modeli oldu.

Cihaz, 24 GB RAM ve 1 TB depolama kapasitesiyle 4 milyonun üzerinde puan alarak rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ikinci sırasında iQOO 15 yer alırken, üçüncü basamakta OnePlus 15 modeli kendine yer buldu.

İlk beş içerisindeki diğer modeller ise sırasıyla Realme GT8 Pro ve Honor WIN olarak kayıtlara geçti.

Üst sıralardaki Snapdragon hakimiyetine rağmen MediaTek Dimensity 9500 platformunu kullanan Vivo X300 Pro listeye altıncı sıradan giriş yaptı.

Bu modeli OPPO Find X9 Pro ve Honor Magic serisi takip ederek ilk on sıralamasını tamamladı.

2025'İN EN İYİ ANDROID TELEFONLARI

Red Magic 11 Pro+

iQOO 15

OnePlus 15

Realme GT8 Pro

Honor WIN

Vivo X300 Pro

OPPO Find X9 Pro

onor Magic 8 Pro

Honor Magic 8

Nubia Z80 Ultra