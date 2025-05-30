2025'in son güneş tutulması 21 Eylül'de gerçekleşecek

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Gök bilim meraklılarının heyecanla beklediği 2025 yılının ikinci ve son güneş tutulması, 21 Eylül'de meydana gelecek.

Bu gök olayı, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş ışığını kısmen engellemesiyle parçalı bir tutulma şeklinde yaşanacak.

Bu görsel şölen, özellikle güney yarımküredeki gözlemciler için heyecan verici olacak. Tutulmanın detayları ve en iyi izleme noktaları şimdiden merak konusu.

GÖRÜNÜRLÜK ALANLARI VE DETAYLAR

Yaklaşan parçalı güneş tutulması; Avustralya, Antarktika ve Pasifik ile Atlas Okyanuslarının belirli kesimlerinden gözlemlenebilecek.

Etkilenen bölgelerde yaşayanlar için bölgesel gözlem saatleri ve güvenli izleme ipuçları, tutulma tarihine yaklaştıkça yetkililer tarafından duyurulacak.

YILIN İLK TUTULMASINA KISA BİR BAKIŞ

2025 yılının ilk güneş tutulması ise 29 Mart'ta gerçekleşmişti. Bu tutulma Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'nın yanı sıra Atlas ve Arktik Okyanuslarının bazı bölgelerinden izlenebilmişti.

Yılın ikinci ve son güneş tutulması olan 21 Eylül'deki olay, 2025'in gök olayları takvimindeki önemli tarihlerden biri olarak şimdiden işaretlendi. Gözlemcilerin bu nadir anı kaçırmamaları tavsiye ediliyor.