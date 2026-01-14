Windows'ta 20 yıllık dönem kapandı: Artık çevrimdışı etkinleştirme yapılamayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Microsoft, Windows XP döneminden bu yana kullanılan ve "slui 4" komutuyla erişilen geleneksel telefonla etkinleştirme yöntemine son verdi.

Artık bu hattı arayan kullanıcılar, işlemlerini tamamlamaları için çevrimiçi bir portala yönlendiriliyor.

ÇEVRİMİÇİ HESAP VE İNTERNET ZORUNLULUĞU VAR

Yeni sistemde hedef bilgisayar çevrimdışı kalsa bile, kullanıcının web tabanlı portala erişmek için internet bağlantılı ayrı bir cihaz kullanması gerekiyor.

Ayrıca bu yeni portal, aktivasyon işlemi için Microsoft Hesabı ile oturum açılmasını zorunlu kılıyor.

Bu değişiklik, özellikle internet bağlantısının yasak olduğu yüksek güvenlikli araştırma laboratuvarları ve üretim tesisleri için endişe yaratıyor.

Uzmanlar, Microsoft hesabının zorunlu tutulmasının anonim lisanslamayı bitirdiğini ve şirketin veri toplamasına olanak tanıdığını belirtiyor.

3 ARALIK İTİBARIYLA SONA ERDİ

Microsoft'un kendi destek belgelerinde bu yöntem hala geçerli görünse de telefonla aktivasyon hizmeti, geçtiğimiz yılın 3 Aralık tarihi itibarıyla tamamen kapatıldı.

Eleştirmenler, bu hamlenin profesyonellerin donanımları üzerindeki kontrolünü azalttığını savunuyor.