Ay'da tatil dönemi: 250 bin dolara otel rezervasyonları açıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

GRU Space, San Francisco'daki Güzel Sanatlar Sarayı'ndan esinlenerek tasarlanacak bir otel de dahil olmak üzere Ay'da gelişmiş yaşam alanları inşa etme hedefini kamuoyuyla paylaştı.

Şirket, ilgilenenleri yüksek bir depozito karşılığında altı yıl içinde Ay yüzeyine yapılacak ilk görevlerde yer almaya davet ediyor.

Henüz Kaliforniya Üniversitesi'nden yeni mezun olan kurucu Skyler Chan liderliğindeki şirket, Y Combinator'dan tohum yatırımı alarak dikkatleri üzerine çekti.

Chan, sadece astronotların değil herkesin uzaya gidebileceği bir gelecek kurmayı ve gezegenler arası bir varoluşa ulaşmayı hedefliyor.

REZERVASYONLAR 250 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR

GRU Space, Ay'daki otel projesi için 250 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında değişen depozito bedelleriyle rezervasyon kabul etmeye başladığını açıkladı.

İLK TESTLER 2029'DA

Şirket, 2029 yılında ticari bir Ay iniş aracına yerleştireceği yük ile şişirilebilir yapı teknolojisini ve Ay toprağını tuğlaya dönüştürme yeteneğini test edecek.

İlk otelin ise 2032 yılında şişme bir yapı olarak hizmete girmesi ve aynı anda dört konuğu ağırlaması hedefleniyor.

Skyler Chan, SpaceX gibi şirketlerin ulaşım ağını kurduğunu ancak Ay'da kalmaya değer bir varış noktası yaratılması gerektiğini savunuyor.

GRU Space, insanlığı Ay ve Mars'a taşımak için sadece gemilerin değil, orada yaşanacak yolların ve yapıların da inşa edilmesi gerektiğine inanıyor.