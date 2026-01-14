Samsung Galaxy S26 Ultra'nın ilk test sonuçları ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung, 25 Şubat'ta düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni amiral gemisi ailesini tanıtmaya hazırlanırken cihazlara ait test sonuçları ortaya çıkmaya başladı.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alan Galaxy S26 Ultra modeli, popüler performans testi Geekbench 6 veritabanında görüntülendi.

İŞLEMCİ FREKANSI DİKKAT ÇEKTİ

Test edilen cihazda işlemcinin performans çekirdeklerinin, varsayılan 4.61 GHz yerine 4.20 GHz hızında çalıştığı tespit edildi.

Buna rağmen Samsung'un en üst düzey modeli, hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdek testlerinde tatmin edici puanlar almayı başardı.

GEEKBENCH 6 PUANLARI

SM-S948U model numarasıyla listelenen cihaz, tek çekirdek testinden 3.466 puan, çoklu çekirdek testinden ise 11.035 puan aldı.

Test edilen varyantın 12 GB RAM ile donatılmış olması dikkat çekerken, henüz 16 GB bellek seçeneğine dair bir veri bulunmuyor.

Uzmanlar, lansman tarihi yaklaştıkça performans çekirdeklerinin varsayılan hızlarına ulaşacağını ve puanların daha da artacağını öngörüyor.

Galaxy S26 ailesinin tüm detaylarının önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.