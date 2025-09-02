2026'da akıllı telefonlar zamlanacak: Nedeni ABD tarifeleri

Tayvanlı çip üretim devi TSMC'den, yeni nesil akıllı telefonların ve diğer teknolojik ürünlerin fiyatını doğrudan etkileyecek bir hamle geldi.

DigiTimes'ın haberine göre şirket, 2026 yılında gelişmiş çip düğümlerinin fiyatlarını yüzde 5 ila 10 oranında artırmayı planlıyor.

ARTIŞIN NEDENİ ABD TARİFELERİ

TSMC, bu fiyat artışının arkasındaki temel nedenler olarak ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerini, döviz dalgalanmalarını ve tedarik zinciri verimliliği zorluklarını gösteriyor.

Bu zam, 5nm, 3nm ve 2nm gibi en gelişmiş üretim teknolojilerini kapsayacak.

APPLE, NVIDİA VE QUALCOMM DOĞRUDAN ETKİLENECEK

TSMC'nin üretim teknolojilerine büyük ölçüde bağımlı olan Apple, Nvidia ve Qualcomm gibi teknoloji devlerinin, bu fiyat artışını doğrudan kendi ürünlerine yansıtması bekleniyor.

Bu durum, iPhone 18 ve yeni nesil Snapdragon işlemcili Android telefonlar gibi gelecekteki cihazların daha pahalı olabileceği anlamına geliyor.