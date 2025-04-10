240 milyon kullanıcı risk altında: Windows 10 desteği resmen sonlanıyor

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Microsoft, uzun süredir gündemde olan Windows 10 desteğinin sonlandırılması konusundaki kararını resmen doğruladı.

Yapılan açıklamaya göre, 14 Ekim 2025 tarihinden itibaren Windows 10 işletim sistemine herhangi bir güvenlik güncelleştirmesi, ek düzeltme veya teknik destek sağlanmayacak.

Microsoft yetkilileri, bu kararın geri dönüşü olmadığını net bir şekilde ifade ediyor. Bu durum, dünya genelinde hala yaklaşık 240 milyon Windows 10 kullanıcısı için önemli bir dönüm noktası anlamına geliyor.

MİLYONLARCA KULLANICI HIZLA HAREKETE GEÇMELİ

Windows 10 kullanmaya devam eden yaklaşık 240 milyon kişinin, bu önemli tarihe kadar harekete geçmesi gerekiyor.

Eğer mevcut bilgisayarları Windows 11 için uygun değilse, kullanıcıların sistemlerinin donanımını güncellemeleri veya yeni bir bilgisayar satın almaları gerekecek.

Düzenli güncellemelerden mahrum kalan işletim sistemlerinin ciddi güvenlik açıkları oluşturabileceği unutulmamalı.

Microsoft yetkilileri bu durumu, birinin evinin ön kapısını açık bırakmasına benzetiyor. Güvenlik güncellemeleri olmayan sistemler, casus yazılımlar veya kötü amaçlı yazılımlar tarafından saldırıya uğrama riskini önemli ölçüde artırıyor.

İŞLETMELER İÇİN SINIRLI SÜRELİ DESTEK İMKANI

Ancak işletmeler için bu konuda bazı olumlu gelişmeler de bulunuyor. Microsoft, işletmelere ve kuruluşlara 'belirsiz' bir süre boyunca kademeli destek sunmaya devam edecek.

Ancak bu ek desteğin bir maliyeti olacak. Özellikle eski sistemlere bağımlı olan işletmeler için bu durum, geçiş sürecinde daha fazla zaman tanıyacak olsa da ek maliyetlere katlanmaları gerekecek.