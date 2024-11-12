24GB RAM'li Asus ROG Phone 9 lansman öncesinde Geekbench'te görüldü

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Asus, geçtiğimiz ay ROG Phone 9 serisinin 19 Kasım'da tanıtılacağını duyurmuştu. Lansman tarihi yaklaşırken, yeni oyun telefonları Geekbench ML veritabanında belirdi.

Sızdırılan bilgilere göre, ROG Phone 9 ve ROG Phone 9 Pro, Qualcomm'un en yeni ve güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile güçlendirilecek.

Telefonlarda ayrıca Adreno 830 GPU ve 24 GB RAM bulunacak. Cihazlar, Android 15 tabanlı bir işletim sistemiyle kutudan çıkacak.

PERFORMANS TESTLERİNDE İDDİALI

Geekbench sonuçları, ROG Phone 9'un performans konusunda oldukça iddialı olduğunu gösteriyor.

Snapdragon 8 Elite yonga seti ve 24 GB RAM, oyunculara akıcı ve kesintisiz bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Oyun telefonlarında sadece işlemci gücü yeterli değil. Ekran da oyun deneyimi için büyük önem taşıyor.

ROG Phone 9'un 185 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inçlik bir ekranla gelmesi bekleniyor. Bu, oyunculara son derece akıcı bir görüntü deneyimi sunacak.

PİL ÖMRÜNDE ARTIŞ

ROG Phone 9'un pil ömründe de önemli bir geliştirme sunması bekleniyor. Söylentilere göre, telefonda 65 W hızlı şarj destekli 5.800 mAh'lik bir batarya bulunacak. Bu, uzun oyun seansları için yeterli güç sağlayacak.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

ROG Phone 9'un kamera özellikleri de dikkat çekici. 50 MP Sony Lytia 700 ana sensör ve 13 MP ultra geniş açılı kameranın yanı sıra, normal modelde 5 MP makro kamera, Pro modelinde ise 32 MP telefoto lens bulunması bekleniyor. Her iki modelde de 32 MP ön kamera yer alacak.

Asus, ROG Phone serisiyle oyunculara yönelik üst düzey telefonlar sunma konusunda başarılı bir geçmişe sahip.

ROG Phone 9'un da bu geleneği sürdürmesi ve oyuncuları heyecanlandıran özellikler sunması bekleniyor.