3. çeyrekte dünyada en çok satan akıllı telefonlar belli oldu

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Counterpoint Research tarafından yayınlanan rapora göre, Apple, akıllı telefon pazarındaki liderliğini sürdürüyor.

iPhone 15, 2024'ün 3. çeyreğinde dünyanın en çok satan akıllı telefonu oldu. Listede ikinci ve üçüncü sırada ise yine iPhone 15 serisinden Pro Max ve Pro modelleri yer alıyor.

Apple'ın bu başarısında, Pro modellerinin artan popülaritesi önemli bir rol oynuyor. Pro ve Pro Max modelleri, daha önceki dönemlere göre daha yüksek satış rakamlarına ulaşarak Apple'ın kârlılığını artırdı.

iPHONE 15'İN SATIŞ PAYI DÜŞÜŞTE

Raporun dikkat çeken bir diğer noktası ise "temel" iPhone 15 modelinin pazar payının, bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüşte olması.

Bu durum, iPhone 14'ün iPhone 13'e göre daha az başarılı olmasının bir devamı niteliğinde.

SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA LİSTEYE GİREMEDİ

Samsung cephesinde ise en dikkat çekici nokta, Galaxy S24 Ultra modelinin ilk 10 listesine girememesi oldu.

S24 Ultra'nın 2024'ün 2. çeyreğinde 9. sırada yer aldığı düşünüldüğünde bu durum biraz şaşırtıcı. Ancak Samsung'un amiral gemisi modeli, geçen yılın aynı döneminde de listeye girememişti.

GALAXY S24, S24 ULTRA'YI GERİDE BIRAKTI

Samsung cephesinden gelen bir diğer ilginç veri ise Galaxy S24 modelinin, S24 Ultra'yı geride bırakarak listeye 10. sıradan giriş yapması oldu. Bu durum, Samsung'un üst segment telefon pazarında ilerleme kaydettiğini gösteriyor.

Samsung'un amiral gemilerindeki başarısına rağmen, orta segment modellerinde düşüş yaşandığı görülüyor.

Galaxy A55, bir önceki modelin başarısını yakalayamadı. Bu durumun, A55'in ABD gibi önemli pazarlarda satışa sunulmaması ve Galaxy A35'in daha popüler hale gelmesiyle ilişkili olduğu düşünülüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi 13C modeliyle listede 9. sırada yer almayı başardı. Redmi 13C, uygun fiyatı ile dikkat çeken bir model.

Xiaomi, Apple ve Samsung gibi devlerin hakimiyetine rağmen listede yer alarak önemli bir başarıya imza attı.