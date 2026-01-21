Abone ol: Google News

WhatsApp Web'de yeni dönem: Sesli ve görüntülü görüşme başlıyor

WhatsApp, web sürümüne uzun zamandır beklenen grup sesli ve görüntülü arama özelliğini getirerek bilgisayar başındaki iletişimi güçlendiriyor.

Yayınlama Tarihi: 21.01.2026 13:43
  • WhatsApp, web sürümüne sesli ve görüntülü grup aramaları özelliğini getiriyor.
  • Bu özellik, grup sohbetlerinin üstüne eklenen butonlar sayesinde kolayca kullanılacak.
  • Grup aramaları, 32 katılımcı ile sınırlı olacak ancak özelliğin tam çıkış tarihi henüz belli değil.

WhatsApp, masaüstü deneyimini zenginleştirmek adına kullanıcıların en çok talep ettiği özelliklerden birini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Beta sürümünde ortaya çıkan yeni güncelleme ile web arayüzü üzerinden toplu sesli ve görüntülü görüşme yapılabilecek.

BETA SÜRÜMÜNDE ORTAYA ÇIKTI

WABetaInfo tarafından keşfedilen özellik, grup sohbet penceresinin üst kısmına eklenecek butonlar sayesinde kolayca kullanılabilecek.

Geliştirme aşamasındaki bu yenilik, kullanıcıların bilgisayar başındayken telefona ihtiyaç duymadan grup iletişimi kurmasını sağlayacak.

Yeni sistemde kullanıcılar anlık aramalar başlatabileceği gibi, ileri bir tarih için arama planlaması yapabilecek ve özel bağlantılar paylaşabilecek.

Bağlantı kalitesini korumak amacıyla grup görüşmelerindeki katılımcı sayısının 32 kişi ile sınırlandırılacağı öngörülüyor.

Yeni özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise şimdilik bilinmiyor.

