WhatsApp Web'de yeni dönem: Sesli ve görüntülü görüşme başlıyor

WhatsApp, masaüstü deneyimini zenginleştirmek adına kullanıcıların en çok talep ettiği özelliklerden birini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Beta sürümünde ortaya çıkan yeni güncelleme ile web arayüzü üzerinden toplu sesli ve görüntülü görüşme yapılabilecek.

BETA SÜRÜMÜNDE ORTAYA ÇIKTI

WABetaInfo tarafından keşfedilen özellik, grup sohbet penceresinin üst kısmına eklenecek butonlar sayesinde kolayca kullanılabilecek.

Geliştirme aşamasındaki bu yenilik, kullanıcıların bilgisayar başındayken telefona ihtiyaç duymadan grup iletişimi kurmasını sağlayacak.

Yeni sistemde kullanıcılar anlık aramalar başlatabileceği gibi, ileri bir tarih için arama planlaması yapabilecek ve özel bağlantılar paylaşabilecek.

Bağlantı kalitesini korumak amacıyla grup görüşmelerindeki katılımcı sayısının 32 kişi ile sınırlandırılacağı öngörülüyor.

Yeni özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise şimdilik bilinmiyor.