3. çeyrekte en çok bilgisayar satan markalar belli oldu

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International Data Corporation (IDC) tarafından yayınlanan son rapora göre, 2024'ün üçüncü çeyreğinde dünya genelindeki bilgisayar satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre hafif bir düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 70,5 milyon olan toplam satış rakamı, bu yıl 68,8 milyona geriledi. Bu düşüş, PC piyasasında devam eden durgunluğun bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

APPLE'IN SATIŞLARI SERT DÜŞTÜ

Raporda öne çıkan bir diğer nokta ise Apple'ın satışlarındaki dramatik düşüş. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 oranında azalan Apple'ın satışları, 7 milyondan 5,3 milyona geriledi.

Bu düşüşle birlikte Apple, pazar payı sıralamasında dördüncü sıradan beşinci sıraya düştü ve yerini Asus'a kaptırdı. Asus ise yüzde 10'luk bir büyüme kaydederek 5,5 milyon satış rakamına ulaştı.

Listenin ilk üç sırasında ise Lenovo, HP ve Dell yer alıyor. Bu markalar, pazar paylarını korumayı başarırken, Apple'ın düşüşü dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Raporun olumlu yönlerinden biri ise yapay zeka destekli bilgisayar satışlarındaki artış. Sene başından bu yana satışlarını ikiye katlayan bu bilgisayarlar, gelecek için umut vadediyor.

Özellikle Microsoft Copilot+ gibi yapay zeka destekli dizüstü bilgisayarların, önümüzdeki yıllarda satışlarını katlayarak artırması bekleniyor.