40 günde üretilen yerli insansı robot: Tomyris

AA & Ensonhaber

Bursa Ulutek Teknopark'ta faaliyet gösteren Biorobotec firması, "Cuma" adlı robotik kodlama eğitim materyalinin ardından şimdi de yapay zekaya sahip insansı robot **"Tomyris"**i geliştirdi.

Sadece 40 günde üretilen Tomyris, 9 farklı mimik yapabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor.

9 FARKLI MİMİK YAPABİLİYOR

Yüzündeki geliştirmeler sayesinde 9 farklı duyguyu mimiklerle gösterebilen Tomyris'in, yapay zekayla görüntü işleme, dil, duygu çözümleme, sorulara yanıt verebilme gibi beceriler kazanması için çalışılıyor.

Şu anda üst gövdesi imal edilen ve yüzünde insansı görünüm için silikon deri çalışmaları devam eden Tomyris'in, yeni beceriler kazandırılarak 4 yıl içinde sahaya çıkıp, kurum ve kuruluşlarda asistanlık görevlerini yapması hedefleniyor.

AR-GE çalışmalarında, yetişkin formunda 1,80 metre boyunda biyonik bir fiziki asistana dönüştürülmesi amacıyla yapılan Tomyris, daha gelişmiş bir hale getiriliyor.

Firman sahibi Adem Aksu, Biorobotec olarak başlattıkları insansı robot projesinde ilk aşamayı Cuma ile geçen yıl eğitim teknolojileri alanında tamamladıklarını, bu yılsa 2. faz olan insansı robot evresine başladıklarını anlattı.

"4 YIL İÇİNDE SAHADA OLACAK"

"40 günde yetiştirdiğimiz Tomyris robotumuz, gelecekteki Tomyris'in adımları aslında. 4 yıl içinde Tomyris robotumuzu insansı görünümüyle sahada görmeye başlayacağız." diyen Aksu, şu ifadeleri kullandı: