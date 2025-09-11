41 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen yaşam için uygun olabilir

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), 41 ışık yılı uzaklıkta, Trappist-1e adı verilen bir gezegenin etrafında bir atmosfer olabileceğini tespit etti.

Bu gezegen, sıvı suyun bulunabileceği "yaşanabilir bölge" içerisinde yer alıyor.

Eğer bu keşif doğrulanırsa, bu durum kayalık ve yaşanabilir bölgedeki bir gezegenin atmosferi olduğu bilinen ilk örnek olacak.

İKİ OLASI SENARYO: ATMOSFER YA DA ÇIPLAK KAYA

JWST, 2022'den beri Trappist-1 sistemindeki gezegenleri inceliyor ve iç gezegenlerin atmosferi olmadığını bulmuştu.

Geçen yıl yapılan gözlemler sonucunda ise ekip, Trappist-1e için iki olası senaryo belirledi.

Bu senaryolara göre gezegen, ya azot ve metan açısından zengin ikincil bir atmosfere sahip ya da atmosferi olmayan çıplak bir kaya.

Araştırmacılar, yıldızdan kaynaklanan parazitler nedeniyle verileri analiz etmede zorluklarla karşılaştı.

KESİN SONUÇ İÇİN YENİ GÖZLEMLER BEKLENİYOR

Bilim insanları, gezegenin yaşanabilir olup olmadığını belirlemek için karbondioksit ve metan gibi sera gazı seviyelerini ölçmek zorunda.

Bunun için James Webb Uzay Teleskobu ile daha fazla gözlem yapılması gerekiyor.

Halihazırda gezegenin 15 geçişi daha gözlemleniyor ve bu gözlemlerin 2025 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.