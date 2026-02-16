Uygun fiyatlı iPhone 17e lansman öncesi sızdırıldı: İşte tüm bilgiler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

FrontPageTech tarafından paylaşılan bilgilere göre, Apple'ın merakla beklenen iPhone 17e modeli, bu ayın sonlarında bir basın duyurusuyla erken bir şekilde tanıtılabilir.

TASARIM VE EKRAN DETAYLARI

Yeni cihazda geleneksel çentik tasarımının yerini, görünüme üst düzey bir hava katan Dinamik Ada yapısı alıyor.

Telefonun 6,1 inç boyutunda bir ekrana sahip olması beklenirken, 60Hz yenileme hızında kalması muhtemel bir dezavantaj olarak görülüyor.

GELİŞMİŞ KAMERA SİSTEMİ

Cihazın arka yüzeyinde, gelişmiş işlem gücü sayesinde daha iyi fotoğraf kalitesi sunan tek bir 48 megapiksel Fusion kamera yer alıyor.

Ön tarafta ise içerik üreticileri için Centre Stage işlevine sahip 18 megapiksellik yeni bir kamera bulunuyor.

DONANIM VE BAĞLANTI YENİLİKLERİ

iPhone 17e, Apple Intelligence özelliklerini destekleyebilmek adına gücünü A19 işlemciden ve 8 GB RAM kapasitesinden alıyor.

Bağlantı tarafında Apple'ın C1X ağ çipi kullanılırken, MagSafe şarj teknolojisi bu seride ilk kez kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

iPHONE 17e FİYATI

Akıllı telefon, önceki modelle benzer şekilde 599 dolarlık bir başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini alacak.

Tüketicilere klasik siyah ve beyaz renk seçeneklerinin haricinde yeni bir lavanta rengi alternatifinin de sunulması bekleniyor.