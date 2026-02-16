Samsung, Android 17 testlerine başladı: İşte güncelleme alması beklenen telefonlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Android 17 Beta 1 sürümünün yayınlanmasının ardından teknoloji dünyasının gözü Samsung'un geliştirdiği yeni arayüz olan One UI 9'a çevrildi.

Yeni yazılımın Temmuz 2026'da tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 modelleriyle birlikte resmi olarak çıkış yapması bekleniyor.

ONE UI 9 YENİ ÖZELLİKLER

Amiral gemisi telefon sahipleri için halka açık beta test sürecinin mayıs ayında başlaması planlanıyor.

Yeni sürümle birlikte yapay zeka destekli gelişmiş tarayıcı araçları ve sistem düzeyinde yeniden boyutlandırma gibi yenilikler kullanıcılara sunulacak.

GÜNCELLEMEYİ ALACAK GALAXY CİHAZLARI

Şirketin yedi yıllık güncelleme sözü doğrultusunda Galaxy S26, S25 ve S24 serilerinin dahili test sürecine dahil edildiği belirtiliyor.

Katlanabilir tarafta Z Fold 7 ve Z Flip 7 öne çıkarken orta segmentte A56 ve A36 ile tablet pazarında Tab S10 ve S11 serileri de yeni güncellemeyi alacak.

S23 SERİSİ İÇİN SON BÜYÜK GÜNCELLEME

Galaxy S23 serisi, cihazlar için dördüncü ve son büyük işletim sistemi güncellemesi olarak One UI 9 sürümüne kavuşacak.

Kesinleşmiş resmi cihaz listesinin ve yol haritasının, bahar aylarında Samsung Members uygulaması üzerinden duyurulması bekleniyor.

BU MODELLER ONE UI 8.5 SÜRÜMÜNDE KALACAK

Şubat 2026 itibarıyla üç aylık güvenlik güncellemesi takvimine alınan Galaxy S22 serisi ve Z Fold 4 modelleri Android 17 güncellemesini alamayacak.

Bu listeye dahil olan S21 FE ve A53 cihazları da One UI 8.5 sürümünde kalarak yeni yapay zeka özelliklerinden mahrum kalacak.