Sosyal medya platformu X çöktü: Erişim problemi yaşanıyor

Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya devi X, küresel çapta erişim problemleriyle gündeme geldi.

Hem mobil uygulamada hem de masaüstü sürümde akışın yenilenmemesi nedeniyle kullanıcılar, gönderilere ulaşmakta zorluk çekiyor.

X NEDEN AÇILMIYOR

Erişim sıkıntısının temel kaynağına dair platform yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak yaşanan bu geniş çaplı sorunun sunucu kaynaklı teknik bir arıza, bölgesel internet problemleri, aşırı yoğunluk veya planlı güncellemelerden kaynaklanabileceği tahmin ediliyor.

Şirket yetkililerinden resmi bir duyuru gelmese de geçmişte yaşanan benzer kesintilerin genellikle çok kısa süre içinde giderildiği biliniyor.

Geçtiğimiz haftalarda da benzer bir durum yaşanmış ve teknik aksaklık saatler içerisinde çözülmüştü.