430 ışık yılı uzaklıkta Jüpiter benzeri gezegen keşfedildi

Astronomlar, Dünya’dan yaklaşık 430 ışık yılı uzaklıkta, genç bir yıldızın yörüngesinde dönen Jüpiter benzeri bir gezegen keşfetti.

"WISPIT 2b" ADI VERİLDİ

Hollanda’daki Leiden Üniversitesi, İrlanda’daki Galway Üniversitesi ve ABD’deki Arizona Üniversitesinden araştırmacıların ortak çalışmasıyla tespit edilen gezegene “WISPIT 2b” adı konuldu.

ŞİLİ'DEKİ DEV TELESKOPLA GÖRÜNTÜLENDİ

Keşif, Şili’nin Atacama Çölü’nde bulunan Avrupa Güney Gözlemevi’ne (ESO) ait Çok Büyük Teleskop (VLT) kullanılarak gerçekleştirildi.

5 MİLYON YAŞINDA

Bilim insanlarına göre, Jüpiter büyüklüğünde olan bu gaz devi yaklaşık beş milyon yaşında ve genç yıldızının çevresinde dönüyor.

"BEKLENMEDİK TOZ HALKALARI"

Araştırma ekibinden Galway Üniversitesi öğretim görevlisi Christian Ginski, genç yıldızları kısa süreli gözlemlerle taradıklarını belirterek, bu süreçte beklenmedik şekilde çok halkalı bir toz diski keşfettiklerini ifade etti.

GÜNEŞ'İN İLK DÖNEMLERİNİ ANDIRAN GENÇ BİR YILDIZ

Araştırmacılar, “WISPIT 2b”nin, Güneş’in ilk dönemlerini andıran genç bir yıldızı çevreleyen toz diski içinde bulunduğuna inanıyor. Çalışmanın sonuçları, Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.