iPhone 17 etkisi: Apple, Çin pazarında liderliğe yükseldi

Apple, yılın son çeyreğinde gösterdiği üstün performansla Çin pazarındaki dengeleri değiştirerek liderlik koltuğuna oturdu.

Counterpoint Research tarafından yayınlanan verilere göre, şirketin iPhone sevkiyatları, tatil dönemini kapsayan çeyrekte yüzde 28 oranında artış gösterdi.

IPHONE 17 LİDERLİĞİ GETİRDİ

Aralık ayında Çin'de sevk edilen her beş akıllı telefondan biri iPhone olurken tüketicilerin en çok tercih ettiği model, iPhone 17 serisi oldu.

Satış rakamlarıyla yüz güldüren serinin aksine iPhone Air modeli, şirketin en zayıf performans gösteren ürünü olarak kayıtlara geçti.

RAKİPLERDE ÇİFT HANELİ DÜŞÜŞ VAR

Apple'ın yükseliş trendine girdiği bu dönemde, rakipleri Huawei ve Xiaomi'nin sevkiyatlarında çift haneli oranlarda düşüşler yaşandı.

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin'de toplam sevkiyat hacmi ise genel olarak yüzde 1,6 oranında geriledi.

BELLEK KRİZİ APPLE'I TEĞET GEÇİYOR

Sektörü tehdit eden bellek çipi krizi ve beklenen yüzde 50'lik fiyat artışları, ürün gamı tamamen premium segmentte olan Apple'ı diğer üreticilere kıyasla daha az etkiliyor.

TSMC CEO'su C.C. Wei de üst segment cihazların bellek tedarik sorunlarından daha az zarar göreceğini vurguluyor.

YILLIK BAZDA HUAWEI LİDER

2025 yılı genelinde bakıldığında Apple, yaklaşık yüzde 17'lik pazar payı ile Huawei'nin hemen arkasında yer alıyor.

Yıllık bazda toplam sevkiyatlarını yüzde 7,5 artıran şirket, bellek krizine rağmen büyümesini sürdürüyor.