Google, doğrulanmamış Android uygulamalarını engellemeye başlayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google, Android işletim sistemindeki uygulama yükleme süreçlerinde yıllardır yapılan en kapsamlı değişikliğe giderek güvenlik denetimlerini artırıyor.

Şirket, kullanıcıların Play Store dışından uygulama yüklemesini sağlayan ve "yan yükleme" olarak bilinen işleme yeni bir doğrulama katmanı eklemeye hazırlanıyor.

GELİŞMİŞ YÜKLEME AKIŞI GELİYOR

Şu anda test aşamasında olan "gelişmiş yükleme akışı" özelliği, kullanıcılar doğrulanmamış bir uygulama yüklemeye çalıştığında devreye girecek.

Bu sistem, uygulamanın geliştiricisi Google tarafından tanınmıyorsa ekranda caydırıcı bir uyarı penceresi açarak yükleme işlemini zorlaştıracak.

Geliştiriciler için doğrulama sürecinin bu yıl başlaması planlanırken, yeni kısıtlamaların 2027 yılında tam olarak yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Özellikle düzenli güncelleme almayan milyonlarca Android cihazın güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen bu sistem, standart kullanıcıları riskli yazılımlardan korumayı amaçlıyor.

Google'ın bu hamlesi güvenliği artırırken, Android'i iOS'tan ayıran özgürlükçü yapıyı tamamen ortadan kaldırmayacak.

İleri düzey kullanıcıların, riskleri kabul etmeleri durumunda doğrulama sürecini aşarak istedikleri uygulamaları yüklemelerine belirli koşullarda izin verileceği tahmin ediliyor.