Petrol
90.31
-1.14%
Euro
18.3048
0.11%
Dolar
18.2906
0.19%
Altın
977.51
-0.61%
Borsa
3362
0.00%
Bitcoin
343.345
-7.39%
BTXN Coin
8.19
2.76%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    5 yıl önce iPhone 14 fiyatına satın alabileceğiniz 10 otomobil

    Şu anda satılan en pahalı iPhone fiyatına, 5 yıl önce satın alabileceğiniz 10 otomobili listeledik.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 12:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    5 yıl önce iPhone 14 fiyatına satın alabileceğiniz 10 otomobil

    ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

    Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

    En düşük modeli 30 bin 999 TL'ye satılan iPhone 14 serisinin en pahalı modeli ise 57 bin 199 TL'ye satılan 1TB iPhone 14 Pro Max oldu.

    2017'de iPhone 14 fiyatına satın alabileceğiniz otomobiller

    Ülkemizdeki sıfır otomobil fiyatları son yıllarda adeta uçuşa geçti ve fiyat artışı  günümüzde de devam ediyor. Ancak bundan birkaç yıl önce satılan otomobillerin satış fiyatı, neredeyse şu anki iPhone 14 modelleriyle aynı.

    Biz de sizler için, en pahalı iPhone 14 fiyatına 2017 yılında satın alabileceğiniz 10 farklı otomobili listeledik.

    1. Dacia Sandero - 47 bin 850 TL

    5 yıl önce iPhone 14 fiyatına satın alabileceğiniz 10 otomobil #1

    2. Fiat Egea - 57 bin TL

    5 yıl önce iPhone 14 fiyatına satın alabileceğiniz 10 otomobil #2

    3. Peugeot 208 - 56 bin 900 TL

    PEUGEOT

    4. Dacia Logan - 55 bin TL

    5 yıl önce iPhone 14 fiyatına satın alabileceğiniz 10 otomobil #4

    5. Hyundai i20 - 52 bin 900 TL

    5 yıl önce iPhone 14 fiyatına satın alabileceğiniz 10 otomobil #5

    6. Kia Picanto - 52 bin 500 TL

    5 yıl önce iPhone 14 fiyatına satın alabileceğiniz 10 otomobil #6

    7. Renault Clio - 52 bin TL

    5 yıl önce iPhone 14 fiyatına satın alabileceğiniz 10 otomobil #7

    8. Ford Fiesta - 50 bin 200 TL

    ford fiesta

    9. Volkswagen Polo - 48 bin 100 TL

    POLO

    10. Hyundai i10 - 44 bin 200 TL

    hyundai i10


    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Koronavirüs salgını sonrası ilk yüz yüze BM Zirvesi
    Politika

    Koronavirüs salgını sonrası ilk yüz yüze BM Zirvesi

    Ahmet Özhan: LGBT yaradılışımıza uygun değil
    Gündem

    Ahmet Özhan: LGBT yaradılışımıza uygun değil

    Görüş Bildir