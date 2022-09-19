5 yıl önce iPhone 14 fiyatına satın alabileceğiniz 10 otomobil

Şu anda satılan en pahalı iPhone fiyatına, 5 yıl önce satın alabileceğiniz 10 otomobili listeledik.

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

En düşük modeli 30 bin 999 TL'ye satılan iPhone 14 serisinin en pahalı modeli ise 57 bin 199 TL'ye satılan 1TB iPhone 14 Pro Max oldu.

2017'de iPhone 14 fiyatına satın alabileceğiniz otomobiller

Ülkemizdeki sıfır otomobil fiyatları son yıllarda adeta uçuşa geçti ve fiyat artışı günümüzde de devam ediyor. Ancak bundan birkaç yıl önce satılan otomobillerin satış fiyatı, neredeyse şu anki iPhone 14 modelleriyle aynı.

Biz de sizler için, en pahalı iPhone 14 fiyatına 2017 yılında satın alabileceğiniz 10 farklı otomobili listeledik.

1. Dacia Sandero - 47 bin 850 TL





2. Fiat Egea - 57 bin TL

3. Peugeot 208 - 56 bin 900 TL

4. Dacia Logan - 55 bin TL

5. Hyundai i20 - 52 bin 900 TL

6. Kia Picanto - 52 bin 500 TL

7. Renault Clio - 52 bin TL

8. Ford Fiesta - 50 bin 200 TL

9. Volkswagen Polo - 48 bin 100 TL

10. Hyundai i10 - 44 bin 200 TL



