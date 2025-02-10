590 milyon ışık yılı uzaktaki Einstein halkası: Euclid Uzay Teleskobu büyük keşifte

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NASA'nın web sitesinde yayımlanan habere göre, ünlü bilim insanı Albert Einstein'ın genel görelilik teorisinden adını alan "Einstein halkası", Euclid Uzay Teleskobu tarafından görüntülendi. Bu halka, uzak bir galaksiden gelen ışığın, ön plandaki bir nesnenin etrafında bükülerek görünür bir halka oluşturması sonucu ortaya çıkıyor. Bu özel Einstein halkası, 590 milyon ışık yılı uzaklıktaki "NGC 6505" galaksisinin merkezinin çevresinde tespit edildi.

"GÜÇLÜ YERÇEKİMSEL MERCEKLENMENİN BİR ÖRNEĞİ"

Halkayı oluşturan ışık, arkasında bulunan, henüz tanımlanamayan bir galaksiden gelen ve 4,42 milyar ışık yılı uzaklıkta olan ışığın yerçekimi etkisiyle bükülmesiyle meydana geldi. Max Planck Astrofizik Enstitüsü'nden Conor O’Riordan, bu fenomeni "Einstein halkası, güçlü yerçekimsel merceklenmenin bir örneğidir" diyerek tanımladı.

Euclid Uzay Teleskobu, 1 Temmuz 2023'te ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan başarıyla fırlatılmıştı.