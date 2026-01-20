Mobil fotoğrafçılıkta yeni dönem: Çift 200 MP kameralı telefonlar geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mobil teknoloji dünyasında rekabet kızışırken Çinli üreticiler, OPPO ve Vivo kamera donanımlarında devrim niteliğinde bir adım atmaya hazırlanıyor.

Sektörden gelen son bilgilere göre, her iki marka da Find X9 Ultra ve X300 Ultra modelleriyle çift 200 MP kamera teknolojisine geçiş yapacak.

ÇİFT 200 MP SENSÖR İLE YENİ STANDART

Şu an piyasada bulunan hiçbir telefonda yer almayan bu teknoloji, 200 MP ana kameranın yanı sıra 200 MP çözünürlüğünde bir telefoto lens ile desteklenmesi prensibine dayanıyor.

Sektör uzmanları, bu kurulumun yakın gelecekte Android amiral gemisi telefonlar için yeni bir standart haline gelebileceğini öngörüyor.

2026 YILI 200 MEGAPİKSEL YILI OLACAK

Tanınmış sızıntı kaynağı Digital Chat Station, 2026 yılını "200 MP kameraların yılı" olarak tanımlayarak büyük bir değişimin sinyalini verdi.

Sony, Samsung ve Galaxycore gibi dev sensör üreticilerinin bu yeni dönem için telefoto kullanımına optimize edilmiş gelişmiş sensörler hazırladığı belirtiliyor.

KAYIPSIZ ZOOM VE DETAYLI ÇEKİM İMKANI

OPPO Find X9 Ultra ve Vivo X300 Ultra modellerinde kullanılması beklenen bu sistem, yoğun dijital yakınlaştırma yerine donanımsal güçle çok daha net fotoğraflar sunmayı hedefliyor.

Kullanıcılar bu sayede her odak uzaklığında daha iyi düşük ışık performansı ve yüksek detay kalitesine erişebilecek.