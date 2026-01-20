Samsung Galaxy S26'nın teknik özellikleri ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 ve Galaxy S26+ modellerine ait temel teknik özellikler, resmi lansman öncesinde gün yüzüne çıktı.

Teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarından Gadgetsdata tarafından paylaşılan bilgiler, yeni nesil cihazların sunacağı donanımları gözler önüne seriyor.

EKRAN VE TASARIM DETAYLARI

Sızıntılara göre standart Galaxy S26 modeli, selefine kıyasla biraz daha büyüyerek 6,3 inçlik M14 AMOLED ekranla gelecek.

Daha üst segmentte yer alan Galaxy S26+ ise 6,7 inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğünde bir panel sunacak.

Her iki modelin de 120Hz yenileme hızına, HDR10+ desteğine ve IP68 suya dayanıklılık sertifikasına sahip olması bekleniyor.

İŞLEMCİ VE KAMERA KURULUMU

Cihazların kalbinde pazara bağlı olarak Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcilerinin yer alacağı belirtiliyor.

Kamera tarafında ise her iki modelin de 50 MP ana, 12 MP ultra geniş açı ve 50 MP telefoto lensten oluşan üçlü bir kuruluma sahip olacağı iddia ediliyor.

BATARYA VE ŞARJ TEKNOLOJİSİ

Enerji tarafında Galaxy S26 modeli 25W şarj destekli 4300 mAh batarya ile gelirken, Galaxy S26+ modeli 45W hızında şarj olabilen 4900 mAh kapasiteli bir pil barındırıyor.

Ayrıca serinin Qi2 kablosuz şarj desteği ve USB 3.2 bağlantı noktası gibi güncel teknolojileri de kullanıcılara sunacağı ifade ediliyor.