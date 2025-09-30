5G teknolojisi dünyayı hızlandırıyor

5G kullanımıyla daha hızlı bağlantı, daha akıllı ve güvenilir bir dijital ekosistem oluşturulması öngörülüyor. Bu teknolojiye sahip olmak isteyen ülkeler altyapı çalışmalarını sürdürürken, lider ülkeler rekabette öne geçmeye çalışıyor.

5G'DE İLK ADIM VE ABD'NİN PLANLARI

Dünyada 5G kullanan ilk ülke 2018’de ABD oldu. Ülkenin dört büyük telekomünikasyon şirketi, 2019’da kullanıcılarına ülke genelinde 5G hizmeti sunmaya başladı. ABD, 2026’ya kadar yaklaşık 200 milyon 5G aboneliğini aktif etmeyi ve mobil pazarın yüzde 72’sini kapsamasını hedefliyor.

ASYA ÜLKELERİ 5G'DE ÖNE ÇIKIYOR

ABD’den sonra Güney Kore, 5G ağını kurarak Asya ülkelerinin ABD’yi geride bırakmasını sağladı. Japonya, Çin ve Güney Kore, 5G teknolojisinde lider konumda. Özellikle Çin, devlet desteğiyle hem üretim hem de yaygın kurulumla dünyanın en büyük 5G ağına sahip oldu.

AVRUPA'NIN 5G'YE GEÇİŞİ

2020’nin sonlarına doğru Avrupa ülkeleri İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere 5G teknolojisini kullanmaya başladı. Ancak Avrupa’da kullanıcı başına düşen baz istasyonu sayısı, Asya ülkelerine kıyasla hâlâ düşük.

SUUDİ ARABİSTAN VE ORTA DOĞU, 5G HIZIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Suudi Arabistan, 5G hızının en yüksek olduğu ülke olarak dikkat çekiyor. Kuveyt ise Orta Doğu’da yüksek 5G hızına sahip diğer bir ülke konumunda.

ABD-ÇİN ALTYAPI REKABETİ KIZIŞIYOR

5G’nin yaygınlaşmasıyla altyapı rekabeti de hız kazandı. ABD ve Çin, 5G teknolojisinde stratejik üstünlük için yarışıyor. Çinli şirketler Huawei ve ZTE, teknolojiyi hem kullanıyor hem de ihraç ediyor. ABD ise Çin merkezli ekipmanları yasaklayarak Ericsson, Nokia ve Samsung gibi alternatifleri tercih ediyor.

Patent sayıları da 5G rekabetini ortaya koyuyor. En fazla patente sahip şirket Huawei, ardından Qualcomm ve LG geliyor. Samsung, Ericsson ve ZTE de ilk sıralarda yer alıyor.

6G'YE HAZIRLIK BAŞLADI

5G’de öne çıkan şirketler, 6G teknolojisi için de çalışmalar yürütüyor. Huawei ve Ericsson, 2030’lu yıllarda ticari pazara sunulması planlanan 6G ile daha gelişmiş bir iletişim altyapısı oluşturmayı hedefliyor. 6G’nin yapay zeka, nesnelerin interneti ve otomasyon teknolojilerini gerçek zamanlı veri işleme kapasitesiyle bir üst seviyeye taşıması bekleniyor.