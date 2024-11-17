6 yıl güncelleme desteği alacak Samsung modelleri belli oldu

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Akıllı telefon kullanıcıları için yazılım güncellemeleri büyük önem taşıyor. Güncellemeler, cihazların performansını ve güvenliğini artırırken yeni özellikler de ekliyor.

Samsung, bu konuda çıtayı yükselterek yeni cihazları için 6 yıl güncelleme desteği sunacağını açıkladı.

ORTA SEGMENT TELEFONLAR İÇİN DE GEÇERLİ

Samsung'un bu kararı, özellikle orta sınıf telefonlar için büyük bir değişim anlamına geliyor.

Daha önce uzun süreli güncelleme desteği genellikle amiral gemisi modellerine özgüydü.

Yeni politika ile birlikte, daha geniş bir kullanıcı kitlesi daha uzun süre güncel ve güvenli bir telefon deneyimi yaşayabilecek.

İLK 6 YILLIK GÜNCELLEME DESTEĞİ ALACAK MODELLER

Samsung, 6 yıllık güncelleme desteği sunacağı ilk modelleri de açıkladı. Galaxy A16 5G ve Galaxy A16 4G, bu yeni politikadan faydalanacak ilk cihazlar olacak.

Bu telefonlar, 6 yıl boyunca hem Android güncellemelerini hem de güvenlik yamalarını almaya devam edecek.

Samsung, ilerleyen dönemde piyasaya süreceği yeni modellerin de 6 yıllık güncelleme desteği alacağını belirtti. Ancak, halihazırda piyasada olan eski modeller bu politikaya dahil edilmeyecek.