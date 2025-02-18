6000 mAh bataryalı Vivo V50 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Vivo, Hindistan pazarı için yeni bir akıllı telefon modeli olan V50'yi tanıttı. Selefi V40'ın üzerine önemli geliştirmeler getiren V50, güçlü bataryası, hızlı şarj teknolojisi ve etkileyici kamera sistemiyle dikkat çekiyor.

VIVO V50'NİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Pil: 6.000 mAh kapasiteli güçlü batarya, uzun süreli kullanım imkanı sunuyor.

Hızlı Şarj: 90W hızlı şarj desteği, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlıyor.

Ekran: 6,77 inç OLED ekran, FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sunuyor. Dörtlü kavisli tasarım ve Diamond Shield Glass ile daha dayanıklı ve ergonomik.

İşlemci: Snapdragon 7 Gen 3 işlemci, oyun ve çoklu görev performansını artırıyor.

Kamera: Zeiss optikleriyle geliştirilmiş üçlü 50 MP kamera sistemi, yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolar çekmeyi sağlıyor. 50 MP ön kamera da etkileyici selfie'ler çekmenize olanak tanıyor.

Yazılım: Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile geliyor. Üç Android güncellemesi ve dört yıllık güvenlik yaması alacak.

FİYAT VE RENK SEÇENEKLERİ

Vivo V50, Gül Kırmızısı, Yıldızlı Gece ve Titanyum Grisi olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunuluyor.

Fiyatlar, 8 GB RAM + 128 GB depolama modeli için 403 dolardan başlıyor. 12 GB RAM + 512 GB depolama modeli ise 472 dolar fiyat etiketine sahip.

Vivo V50, 25 Şubat'tan itibaren Vivo Hindistan'ın online mağazası ve ortak perakendeciler aracılığıyla satışa sunulacak.