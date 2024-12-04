7 bin yıllık yılan insan kafası bilim insanlarını şaşırttı

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Kuveyt'te yapılan arkeolojik kazılarda, 7 bin 500 yıl öncesine ait gizemli bir heykelcik başı bulundu.

Uzun kafatası, basık burnu ve kısık gözleriyle dikkat çeken heykelcik, Obeyd kültürü nün "yılan adam" figürlerine benziyor.

OBEYD KÜLTÜRÜNE DAİR İPUÇLARI

Kuveyt-Polonya Arkeoloji Misyonu, Kuzey Kuveyt'teki Al-Subiyah çölünde yürüttüğü kazılarda bu ilginç heykelcik başını ortaya çıkardı.

MÖ 5500 ile 4900 yılları arasında bölgede yaşamış olan Obeyd halkının kültürünü yansıtan heykelcik, arkeologların dikkatini çekti.

"YILAN ADAM" FİGÜRİNLERİ

Heykelcik, Obeyd kültüründe sıkça görülen "yılan adam" figürinlerine benzeyen özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu figürinlerin anlamı ve kültürel önemi hala tam olarak anlaşılabilmiş değil.

Bahra 1 olarak adlandırılan alanda bulunan heykelcik, Obeyd kültürünün Batı Asya'ya yayılımına dair önemli ipuçları sunuyor.

Bu alan, daha önce yapılan kazılarda da Obeyd kültürüne ait önemli buluntulara ev sahipliği yapmıştı.

"YILAN ADAM" FİGÜRİNLERİNİN ANLAMI

Obeyd kültüründe sıkça görülen "yılan adam" figürinlerinin anlamı hala tartışılıyor. Genellikle evlerde ve mezarlarda bulunan bu figürinlerin, dini inançlar veya ritüellerle ilgili olabileceği düşünülüyor.