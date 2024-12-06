7.000 mAh bataryalı Realme Neo 7 yakında tanıtılacak: İşte fiyatı

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Realme, yeni amiral gemisi telefonu Neo7'nin en önemli özelliklerini resmi olarak duyurdu.

11 Aralık'ta Çin'de tanıtılacak olan Neo7, dev bataryası ve güçlü işlemcisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

7.000 mAh BATARYA İLE 3 GÜN KULLANIM

Realme Neo7, tam 7.000 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya sahip olacak. Şirket, bu batarya sayesinde telefonun tek şarjla 3 gün boyunca kullanılabileceğini iddia ediyor. Bu, günümüz akıllı telefonları arasında oldukça etkileyici bir süre.

Neo7, büyük bataryasına rağmen GT Neo6 modelinden 0,1 mm daha ince bir tasarıma sahip. Ayrıca, IP69 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

MEDİATEK DİMENSİTY 9300+ İŞLEMCİ

Realme Neo7, MediaTek'in güçlü işlemcisi Dimensity 9300+ ile donatılacak. Bu işlemci, telefona yüksek performans ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlayacak.

HYPERIMAGE+ KAMERA SİSTEMİ

Realme, Neo7'nin kamera özellikleri hakkında henüz detaylı bilgi vermese de, yayınlanan görseller telefonun GT 7 Pro modelinde bulunan HyperImage+ kamera sistemine sahip olacağını gösteriyor. Çift kamera kurulumunda, iki sensörün ortasında bir LED flaş yer alıyor.

Neo7, düz çerçevelere ve düz bir ekrana sahip olacak. Ekran boyutu henüz açıklanmadı, ancak telefonun tanıtımına kadar bu bilginin de paylaşılması bekleniyor.

REALME NEO7 FİYATI

Realme Neo7, güçlü özelliklerine rağmen uygun fiyatıyla da dikkat çekecek. Şirket, telefonun 3.000 CNY'den (415 dolar / 395 euro) daha ucuza satılacağını açıkladı.