9 Eylül'de geliyor: İşte iPhone 17 modellerinin tahmini Türkiye fiyatları

Apple'ın 9 Eylül akşamı resmi olarak tanıtacağı yeni iPhone 17 serisinin fiyatı, teknoloji dünyasının en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi.

Özellikle ABD'nin gümrük vergileri nedeniyle Apple'ın yapabileceği 50 dolarlık bir zam, Türkiye fiyatlarını doğrudan etkileyebilir.

ZAM GELİRSE FİYATLAR NASIL OLACAK

Eğer Apple, 50 dolarlık zammı uygularsa, standart iPhone 17 fiyatının Türkiye'de 82 bin 999 TL'den başlaması bekleniyor.

Bu senaryoda serinin en pahalı modeli olan iPhone 17 Pro Max'in fiyatı ise 124 bin 999 TL'ye ulaşacak.

ZAM GELMEZSE FİYATLAR NE OLUR

Apple'ın zam yapmamayı tercih etmesi durumunda ise standart iPhone 17 fiyatı 77 bin 999 TL'den başlayacak.

Bu durumda iPhone 17 Pro Max'in fiyatının ise 119 bin 999 TL olması öngörülüyor.

Kesin fiyatlar ise 9 Eylül'deki lansman etkinliğinde ortaya çıkacak.