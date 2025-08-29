9 Eylül'de tanıtılacak yeni AirPods Pro 3'ün bazı özellikleri sızdırıldı

Apple'ın 9 Eylül'de iPhone 17 serisiyle birlikte tanıtması beklenen yeni kablosuz kulaklığı AirPods Pro 3 hakkında önemli bir sızıntı daha ortaya çıktı.

Gelen son iddialara göre, kulaklığın şarj kutusu tasarımında büyük bir değişikliğe gidilecek.

FİZİKSEL TUŞ GİDİYOR, DOKUNMATİK SENSÖR GELİYOR

Yeni AirPods Pro 3 modelinde, mevcut kutunun arkasındaki yuvarlak tuşun kaldırılacağı iddia ediliyor.

Bunun yerine, kutunun ön tarafına yerleştirilecek çok işlevli bir dokunmatik sensör ile müzik durdurma, şarkı değiştirme ve ses ayarlama gibi kontroller sağlanacak.

KALP ATIŞ SENSÖRÜ VE YENİ H3 ÇİP

Şarj kutusundaki bu değişikliğin yanı sıra, AirPods Pro 3'ün kendisinde de kalp atış hızı takibi yapabilen bir sensör, daha iyi ses kalitesi ve yepyeni H3 çip gibi yenilikler olması bekleniyor.

Ayrıca kulaklığın pil ömrünün de iyileştirileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.