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    AB mahkemesi, Google'ın 4 milyar euroluk cezasını onadı

    Google'ın Android işletim sisteminde rekabet kurallarını ihlal ettiği yönündeki AB Komisyonu kararı onandı. Buna göre Google, 4 milyar euro ödemek zorunda kalacak.
    • 14.09.2022 - 13:09
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 13:19
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    AB mahkemesi, Google'ın 4 milyar euroluk cezasını onadı

    Avrupa Birliği (AB), 2016'da Google'ı, Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlamıştı.

    Suçlama, Google'ın kendi arama ve diğer çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynaklanıyordu.

    Google'ın çeşitli cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde; Google arama, Play Store ve Chrome tarayıcısını önceden yükletmeye zorladığı ve bazı telefon üreticilerine Google aramayı önceden yüklemeleri halinde ödeme yaptığı ortaya çıkarılmıştı.

    AB, 2018 yılında Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,34 milyar avro para cezası kesmişti.

    Google'ın cezası onandı

    AA'da yer alan habere göre, merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Genel Mahkemesi, Google'ın AB Komisyonu'nun verdiği 4 milyar 340 milyon euroluk para cezasına karşı açtığı davayı karara bağladı.

    Mahkeme, komisyonun Google'a kesmiş olduğu 4 milyar 340 milyon euroluk para cezasını 4 milyar 125 milyon euroya düşürdü ve kararı onadı.

    google


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