ABD, Apple Watch satışlarını resmen yasakladı: Apple'dan ilk açıklama! Tıbbi teknolojiyi çaldığı iddiaları nedeniyle, bazı Apple Watch modellerine satış yasağı geldi. Söz konusu yasak, Joe Biden tarafından resmen onaylandı.

ensonhaber.com

Birkaç yıl süren kapsamlı bir yasal soruşturmanın ardından, Apple'ın tıbbi teknoloji şirketi Masimo'nun patentlerini ihlal ettiği tespit edildi. Bu özellik, Apple Watch modellerinin kandaki oksijeni ölçmesine olanak sağlıyordu.

Şirketin internet sitesine göre 1989 yılında Joe Kiani tarafından kurulan Masimo, binlerce sağlık ve tüketici odaklı patente sahip.

Masimo, Apple'ın 2013 yılında kendileriyle ortaklık kurmak için görüşmeye geldiğini, bu sırada kendilerinin fikirlerini ve teknolojilerini çaldığını söylüyor.

Apple'a dava açmıştı

Masimo, kanda oksijen özelliğine sahip ilk model olan Apple Watch Series 6'nın piyasaya sürülmesinin ardından 2020'de ve 2021'de Apple'a federal mahkemede dava açmıştı.

Birkaç yıl süren kapsamlı bir yasal soruşturmanın ardından, Apple'ın tıbbi teknoloji şirketi Masimo'nun patentlerini ihlal ettiği tespit edildi. Bu özellik, Apple Watch modellerinin kandaki oksijeni ölçmesine olanak sağlıyordu.

Yeni Apple Watch modelleri resmen yasaklandı

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, patent anlaşmazlığı nedeniyle Apple'ın en yeni akıllı saatlerinin ülkede satışını yasakladı.

Bu kapsamda, Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9'un ABD'de satışı durduruldu.

Daha önce bu modellerin ABD'de yasaklanacağını sizlerle paylaşmıştık. Ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın yasağı veto etme ihtimali bulunuyordu.

25 Aralık'a kadar veto etme süresi olan Biden yönetiminin kararı onaylamasıyla Apple'a resmen satış yasağı geldi. Yasak kapsamında, söz konusu ürünler Apple mağazalarından kaldırıldı.

Apple itiraz etti

Apple ise ABD Federal Temyiz Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etti. Kararın durdurulması için talepte bulunan Apple, saatlerin yeniden tasarlanmış versiyonlarının Masimo'nun patentlerini ihlal edip etmediğine karar verecek olan ABD Gümrük ve Sınır Koruması'nın değerlendirmesinin beklenmesini istedi.

İlk açıklama

Bir Apple sözcüsü 9to5Mac'e yaptığı açıklamada, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) kararına kesinlikle katılmadığını ve Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'yi ABD'deki müşterilere mümkün olan en kısa sürede tekrardan satabilmek için tüm önlemleri alacağını söyledi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: