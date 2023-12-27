ABD, Apple Watch satışlarını resmen yasakladı: Apple'dan ilk açıklama!

Birkaç yıl süren kapsamlı bir yasal soruşturmanın ardından, Apple'ın tıbbi teknoloji şirketi Masimo'nun patentlerini ihlal ettiği tespit edildi. Bu özellik, Apple Watch modellerinin kandaki oksijeni ölçmesine olanak sağlıyordu.
Şirketin internet sitesine göre 1989 yılında Joe Kiani tarafından kurulan Masimo, binlerce sağlık ve tüketici odaklı patente sahip.
Masimo, Apple'ın 2013 yılında kendileriyle ortaklık kurmak için görüşmeye geldiğini, bu sırada kendilerinin fikirlerini ve teknolojilerini çaldığını söylüyor.
Apple'a dava açmıştı
Masimo, kanda oksijen özelliğine sahip ilk model olan Apple Watch Series 6'nın piyasaya sürülmesinin ardından 2020'de ve 2021'de Apple'a federal mahkemede dava açmıştı.
Birkaç yıl süren kapsamlı bir yasal soruşturmanın ardından, Apple'ın tıbbi teknoloji şirketi Masimo'nun patentlerini ihlal ettiği tespit edildi. Bu özellik, Apple Watch modellerinin kandaki oksijeni ölçmesine olanak sağlıyordu.
Yeni Apple Watch modelleri resmen yasaklandı
ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, patent anlaşmazlığı nedeniyle Apple'ın en yeni akıllı saatlerinin ülkede satışını yasakladı.
Bu kapsamda, Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9'un ABD'de satışı durduruldu.
Daha önce bu modellerin ABD'de yasaklanacağını sizlerle paylaşmıştık. Ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın yasağı veto etme ihtimali bulunuyordu.
25 Aralık'a kadar veto etme süresi olan Biden yönetiminin kararı onaylamasıyla Apple'a resmen satış yasağı geldi. Yasak kapsamında, söz konusu ürünler Apple mağazalarından kaldırıldı.
Apple itiraz etti
Apple ise ABD Federal Temyiz Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etti. Kararın durdurulması için talepte bulunan Apple, saatlerin yeniden tasarlanmış versiyonlarının Masimo'nun patentlerini ihlal edip etmediğine karar verecek olan ABD Gümrük ve Sınır Koruması'nın değerlendirmesinin beklenmesini istedi.
İlk açıklama
Bir Apple sözcüsü 9to5Mac'e yaptığı açıklamada, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) kararına kesinlikle katılmadığını ve Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'yi ABD'deki müşterilere mümkün olan en kısa sürede tekrardan satabilmek için tüm önlemleri alacağını söyledi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Apple olarak, kullanıcıların hayatlarını anlamlı bir şekilde etkileyen ürünler ve hizmetler yaratmak için yorulmadan çalışıyoruz.
Klinik, Tasarım ve Mühendislik ekiplerimizi Apple Watch için bilimsel olarak doğrulanmış sağlık, fitness ve wellness özellikleri geliştirmeye yıllarını adamaya iten şey budur ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanın bu üründen büyük fayda sağlamasından ilham alıyoruz.
ITC'nin kararına ve bunun sonucunda alınan ihraç kararına kesinlikle katılmıyoruz ve Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'yi ABD'deki müşterilerimize mümkün olan en kısa sürede iade etmek için tüm önlemleri alıyoruz.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış