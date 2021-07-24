ABD, aşı karşıtı yalan haberler yaydıkları için YouTube ve Facebook'u suçladı

ABD, aşı karşıtı yalan haberler yaydıkları için YouTube ve Facebook'u suçladı

Beyaz Saray, aşı karşıtı yalan haberleri engellemedikleri için YouTube ve Facebook'a ateş püskürdü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, dünyanın dört bir yanında aşılama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Delta varyantının oluşturduğu riske rağmen aşılama hızının önemli ölçüde yavaşladığı ve ABD'nin birçok yerindeki insanların aşılanmaya düşman olduğu bir dönemde, aşı hakkında yalan haberlere karşı mücadele, Biden yönetimi için en önemli öncelik haline geldi.

Aşı konusunda oldukça hassas olan ve halkı aşı olmaya davet eden ABD Başkanı Joe Biden, son zamanlarda yalan haberler nedeniyle oldukça öfkeli.

Beyaz Saray, aşılar hakkında endişe verici bir yanlış bilgi yayılmasından sorumlu oldukları ve bunu durdurmak için yeterli çabayı göstermedikleri gerekçesiyle Facebook ve YouTube'a ateş püskürdü.

Biden, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, aşılarla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını yavaşlatmadıkları için Facebook ve diğer sosyal medya şirketlerini "katil" olarak nitelendirmişti.

SOSYAL MEDYA YANLIŞ BİLGİLERLE DOLU

Üst düzey bir yönetim yetkilisi, Biden yönetiminin mücadele ettiği yanlış bilgilerden bazılarının "aşılarının etkisiz olduğu, mikroçip taşıdıkları ve kadınların doğurganlığına zarar verdiği" gibi yanlış iddiaları içerdiğini söyledi.

Başkan Biden, basın sekreteri Jen Psaki ve aşılarla ilgili yalanların yayılmasının salgınla savaşmayı ve hayat kurtarmayı zorlaştırdığını söyleyen Cerrah General Vivek Murthy, geçtiğimiz günlerde sosyal medya şirketlerini hedef alarak yalan haberlerin durdurulmasını istediler.

Beyaz Saray tarafından da desteklenen Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'nin (CCDH) yakın tarihli bir raporu, aşı karşıtı yanlış bilgilerin yaklaşık üçte ikisinin 12 hesaptan yayıldığını gösteriyor.

Üstelik rapora göre, bu hesaplardan 6 tanesi hala YouTube üzerinden yayın yapmaya devam ediyor.

YOUTUBE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

YouTube sözcüsü Elena Hernandez, Mart 2020'den bu yana şirketin koronavirüs hakkında yanlış bilgileri içeren 900 binden fazla videoyu kaldırdığını ve CCDH raporunda tanımlanan kişilerin YouTube kanallarının kapatıldığını söyledi.

Hala yayın yapan hesaplar hakkında da konuşan sözcü, "Raporda belirtilen diğer kanallar politikalarımızı ihlal ederse, onları da kapatırız." dedi.