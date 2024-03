ABD, Çin'in güçlenmesini istemiyor: Yeni çip kısıtlamaları yolda

AA & Ensonhaber

Son yıllarda ABD ve Çin arasında giderek artan gerilim, teknoloji sektöründe çip üretimi ve tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini daha da belirgin hale getiriyor.

İki süper güç arasındaki rekabet; ekonomi, güvenlik ve inovasyon alanlarında büyük değişikliklere yol açarken, dünya ticaret dengesini de ciddi şekilde etkiliyor.

ABD ve Çin, son yıllarda mikroçipler, yarı iletkenler ve ileri teknoloji ürünleri gibi kritik alanlardaki üstünlüklerini sağlamak için yoğun bir yarış içindeler.

Çipler, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, yapay zeka uygulamalarından savunma teknolojilerine kadar birçok alanda kullanılıyor.

Bu nedenle, çip üretimi ve tedarik zincirleri ulusal güvenlik ve ekonomik rekabet açısından hayati öneme sahip.

ABD kısıtlamaları gözden geçiriyor

ABD, Çin ordusunun güçlenmesini engellemek için çip kısıtlamalarını sürekli gözden geçiriyor.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Filipinler'de yüksek teknoloji alanında istihdamı artırmak için yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan 22 ABD'li firmadan oluşan delegasyonun başı olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkesinin Çin'e karşı uyguladığı çip ihracatı kısıtlamaları hakkında konuşan Raimondo, şunları söyledi:

Bu konuyu her gün değerlendiriyoruz. Teknoloji her zamankinden hızlı değişiyor. Bu nedenle her sabah kalkıp kendimize 'yeterli önlem alıyor muyuz?' sorusunu sormalıyız.



Benim işim, ABD'lileri koruyarak ülkemizin sahip olduğu ve Çin'in, ordusunu geliştirmede kullanabileceği yarı iletken ve yapay zeka gibi ileri teknolojilere erişimini engellemek.