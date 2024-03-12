ABD, Çin'in güçlenmesini istemiyor: Yeni çip kısıtlamaları yolda ABD yönetimi, gelişmiş bilgisayar çipleri veya çip üretiminde kullanılan araçların Çin'in envanterine girmesini engellemek için ihracat kısıtlamalarını gözden geçiriyor.

AA & Ensonhaber

Son yıllarda ABD ve Çin arasında giderek artan gerilim, teknoloji sektöründe çip üretimi ve tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini daha da belirgin hale getiriyor.

İki süper güç arasındaki rekabet; ekonomi, güvenlik ve inovasyon alanlarında büyük değişikliklere yol açarken, dünya ticaret dengesini de ciddi şekilde etkiliyor.

ABD ve Çin, son yıllarda mikroçipler, yarı iletkenler ve ileri teknoloji ürünleri gibi kritik alanlardaki üstünlüklerini sağlamak için yoğun bir yarış içindeler.

Çipler, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, yapay zeka uygulamalarından savunma teknolojilerine kadar birçok alanda kullanılıyor.

Bu nedenle, çip üretimi ve tedarik zincirleri ulusal güvenlik ve ekonomik rekabet açısından hayati öneme sahip.

ABD kısıtlamaları gözden geçiriyor

ABD, Çin ordusunun güçlenmesini engellemek için çip kısıtlamalarını sürekli gözden geçiriyor.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Filipinler'de yüksek teknoloji alanında istihdamı artırmak için yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan 22 ABD'li firmadan oluşan delegasyonun başı olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkesinin Çin'e karşı uyguladığı çip ihracatı kısıtlamaları hakkında konuşan Raimondo, şunları söyledi:

Bu konuyu her gün değerlendiriyoruz. Teknoloji her zamankinden hızlı değişiyor. Bu nedenle her sabah kalkıp kendimize 'yeterli önlem alıyor muyuz?' sorusunu sormalıyız.



Benim işim, ABD'lileri koruyarak ülkemizin sahip olduğu ve Çin'in, ordusunu geliştirmede kullanabileceği yarı iletken ve yapay zeka gibi ileri teknolojilere erişimini engellemek.

ABD'nin Çin'e yarı iletken satışını sürdürdüğünü ve iki ülkenin ekonomik ilişkilerini sonlandırmanın söz konusu olmadığını belirten Raimondo, kısıtlamaların Çin'in askeri gelişiminin önüne geçmeyi hedeflediğini kaydetti.

ABD, hipersonik füze ve yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımını engellemek için ilk kez 2022'de Çin'e karşı çip ihracat kısıtlamalarını uygulamaya koyduğunu açıklamış ve 2023'te söz konusu kısıtlamaların kapsamını genişletmişti.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin kısıtlamaların "sanayi tedarik zincirlerinin istikrarını ciddi biçimde tehdit ettiğini" ve uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğini belirtmiş ve Washington yönetiminin kısıtlamaları en kısa sürede kaldırması için gereken tüm önlemlerin alınacağını duyurmuştu.