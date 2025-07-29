ABD endişeli: Çin, dünyanın en büyük teleskobunu inşa etmek istiyor

Çin'in, dünyanın en büyük teleskobunu inşa ederek uzay gözleminde liderliği ele geçirmeyi hedeflediğine dair spekülasyonlar artıyor.

Henüz resmi bir doğrulama olmasa da son zamanlarda ortaya çıkan birkaç ipucu, bu iddialı projeye işaret ediyor.

RESMİ ONAY YOK, AMA İPUÇLARI GÜÇLÜ

Söylentileri ateşleyen en büyük gelişme, devlete ait Nanjing Astronomi Enstrümanları şirketinin 14 metrelik bir teleskop kubbesi için 22 milyon dolarlık bir sözleşme kazandığını duyurması oldu.

Ayrıca önde gelen bir Çinli gökbilimcinin projeyi tamamlama arzusunu ima etmesi de bu iddiaları güçlendiriyor.

HEM BİLİMSEL HEM DE ASKERİ KAYGILAR

Böyle bir teleskobun tamamlanması, Çin'e hem bilimsel hem de stratejik bir avantaj sağlayabilir ve ABD'nin teknolojik hakimiyetine meydan okuyabilir.

Uzmanlar, projenin potansiyel askeri uygulamaları olabileceği ve ülkedeki genç nesli bilime teşvik etme amacı taşıdığı konusunda endişelerini dile getiriyor.