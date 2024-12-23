ABD, Huawei işlemcisini kullanan Çinli şirkete ceza verecek

Haber Merkezi

ABD, Çinli çip üreticisi Sophgo'yu kara listeye almaya hazırlanıyor. Sophgo, Huawei'nin yapay zeka işlemcisinde kullanılan bir çipi tasarlaması nedeniyle ABD'nin yaptırımlarına hedef oluyor.

Sophgo, Huawei'nin 2019 yılında aldığı cezalara benzer yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Şirketin adı, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Varlık Listesi'ne eklenecek. Bu, Sophgo'nun ABD'li tedarikçilerle iş yapamayacağı anlamına geliyor.

HUAWEI'NİN 5G ÇİPİ

Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen Mate 60 Pro modelinde 5G destekli bir çip kullanmayı başarmıştı. Bu çip, Çin'in en büyük çip üreticisi SMIC tarafından üretilmişti.

Sophgo'nun tasarladığı ve TSMC tarafından üretilen bir çip, Huawei'nin Ascend 910B yapay zeka işlemcisinde bulundu. Bu durum, Sophgo'nun ABD yaptırımlarına tabi olmasına neden oldu.

HUAWEI'NİN AÇIKLAMASI

Huawei, 2020 yılında ABD'nin yeni ihracat kurallarının yürürlüğe girmesinden bu yana TSMC tarafından üretilen herhangi bir çipe sahip olmadığını açıkladı.

Sophgo, genellikle yerel yönetimler ve devlet şirketleri ile çalışıyor. Şirketin ürettiği yapay zeka çipleri, Çin'deki üniversiteler ve polis karakolları tarafından kullanılıyor.