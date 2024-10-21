ABD kara listeye almıştı: Çinli drone üreticisi DJI, Pentagon'a dava açtı

AA & Ensonhaber

Dünyanın önde gelen drone üreticilerinden DJI, ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) karşı açtığı davayla gündemde.

Şirket, Pentagon tarafından "Çin askeri şirketi" olarak sınıflandırılmasına ve yaptırım listesine alınmasına itiraz etti.

DJI tarafından yapılan açıklamada, Pentagon'un bu sınıflandırmasının yanlış ve haksız olduğu vurgulanıyor. Şirket, bu durumun kendilerine büyük mali zararlar verdiğini belirtiyor.

DJI'ın, Pentagon ile 16 ay süren görüşmelerden sonuç alamadığı, Federal Mahkeme'ye başvurmak zorunda kaldığı kaydedildi.

"ÇİN ORDUSUNA BAĞLI DEĞİLİZ"

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: