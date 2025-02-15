ABD'deki kullanıcıların çoğu artık telefonlarından YouTube izlemiyor

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YouTube, 2005 yılından bu yana hayatımızda olan ve günümüzde milyarlarca kullanıcıya ulaşan dev bir platform haline geldi.

YouTube CEO'su Neal Mohan, platformun 20. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yaptığı açıklamalarla, YouTube'un geleceği ve kullanıcı alışkanlıkları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

En dikkat çekici açıklamalardan biri ise, ABD'deki YouTube kullanıcılarının artık TV ekranlarında daha fazla içerik tüketmesi.

TV EKRANLARI YENİDEN GÖZDE

Nielsen verilerine göre, son iki yıldır ABD'de izlenme süresi söz konusu olduğunda lider yayın platformu olan YouTube'da TV ekranları mobilin önüne geçti.

Artık ABD'de YouTube izlemek için kullanılan ana cihaz TV oldu. Bu değişim, TV ekranlarının uzun metrajlı filmler veya diziler için değil, aynı zamanda YouTube Shorts, podcast'ler, canlı yayınlar, spor programları, talk show'lar ve hatta durum komedileri gibi çeşitli içerikler için de tercih edildiğini gösteriyor.

TV'DE GÜNLÜK 1 MİLYAR SAATTEN FAZLA İÇERİK TÜKETİMİ

YouTube'un verilerine göre, izleyiciler günde ortalama 1 milyar saatten fazla içeriği TV ekranlarında izliyor.

Bu durum, YouTube'un TV deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmalarını hızlandırmasına neden oldu.

Platform, izleyicilerin yorum bırakma veya satın alma gibi etkileşimlerde bulunmasını sağlayan ikinci ekran deneyimi de dahil olmak üzere, en iyi özelliklerini TV'lere taşıyor.

YouTube, içerik üreticilerinin oyunlara ve etkinliklere canlı yorum ve gerçek zamanlı tepkiler sunmasını sağlayan Watch With adlı yeni bir özelliği test ediyor.

Bu özellik, ilk olarak 2024 yılında NFL ile test edildi ve bu yıl boyunca diğer sporlar ve içerik türleriyle test edilmeye devam edecek.