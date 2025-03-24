ABD'den Çin'e sıkı takip: Huawei, ZTE ve diğerleri radara girdi

Haber Merkezi

ABD'nin telekomünikasyon düzenleyicisi ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Huawei, ZTE ve China Telecom gibi Çinli firmaların ABD operasyonlarını detaylı bir şekilde araştırıyor.

FCC'nin temel endişesi, bu şirketlerin ABD'deki faaliyetlerinde belirlenen kısıtlamalara uymamaları.

Özellikle Huawei ve ZTE'nin, ABD'deki kırsal kablosuz sağlayıcılarına telekomünikasyon ekipmanı tedarik etmesi, incelemenin odak noktalarından biri.

FCC'NİN TEMEL ENDİŞELERİ

FCC, Çinli şirketlerin ABD'deki operasyonlarını nasıl yürüttüklerine dair ayrıntılı bilgi edinmek istiyor. Ayrıca, bu şirketlerin diğer firmaların yardımıyla ABD kısıtlamalarını aşma ihtimalini de araştırıyor.

FCC Başkanı Brendan Carr, bazı şirketlerin ABD tarafından uygulanan yaptırımları dikkate almadığını belirtiyor.

Bazı şirketlerin ABD'de iş yapma yetkileri iptal edilirken, bazıları da ABD hükümetinin ürün almasının yasak olduğu şirketler listesine alındı.

SENATÖR COTTON'DAN DESTEK MESAJI

Senatör Tom Cotton, Başkan Carr'ın Çinli telekomünikasyon şirketlerine karşı yürüttüğü mücadeleyi destekliyor. Cotton, bu şirketlerin Çin istihbarat aygıtının bir parçası olduğunu ve ABD için tehdit oluşturduğunu savunuyor.

ÇİN'DEN TEPKİ: SİYASİ SİLAH HALİNE GETİRİLİYOR

Washington'daki Çin elçiliği ise, Pekin'in "ulusal güvenlik kavramını aşırı zorlamaya ve Çin şirketlerini devirmek için ulusal aygıtlar kullanmaya karşı olduğunu" açıkladı.

Sözcü Liu Pengyu, ticaret ve teknolojik konuların siyasi silahlara dönüştürülmesine karşı olduklarını belirtti.

Çin, Huawei ve diğer Çinli şirketlerin ürünlerinin casusluk için kullanılmadığını savunsa da Çin yasaları teknoloji şirketlerinin hükümetin taleplerine uymasını zorunlu kılıyor.

İNCELEME KAPSAMINDAKİ DİĞER ŞİRKETLER

FCC'nin soruşturması sadece Huawei, ZTE ve China Telecom ile sınırlı değil. İnceleme kapsamındaki diğer Çinli şirketler arasında Hytera Communications, Hikvision, Dahua Technology, Pacifica Network ve ComNet de bulunuyor. Bu şirketlerin de ABD'deki faaliyetleri yakından takip ediliyor.