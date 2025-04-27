AB’den akıllı telefonlar için yeni etiket zorunluluğu: Beyaz eşyalar gibi olacak

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Avrupa Birliği (AB), tüketicileri satın aldıkları teknolojik ürünler hakkında daha şeffaf bir şekilde bilgilendirmek amacıyla önemli bir adım attı.

AB içinde satılan akıllı telefonlar ve tabletler için enerji verimliliği, dayanıklılık, onarılabilirlik ve pil ömrü gibi kritik bilgileri içeren yeni zorunlu etiketlerin detayları duyuruldu.

20 Haziran 2025 tarihinden itibaren satışa sunulacak tüm yeni cihazlar için zorunlu olacak bu etiketler, halihazırda beyaz eşyalar ve televizyonlar için kullanılan enerji etiketlerine benzer bir formatta olacak.

ENERJİ SINIFI GÖSTERİLECEK

Etiketler üzerinde, ürünün A'dan G'ye kadar bir ölçekte enerji verimliliği sınıfı, derecelendirildiği şarj döngüsü sayısıyla birlikte pil ömrü bilgisi, dayanıklılık ve onarılabilirlik için harf notları ve toza/suya karşı koruma için geçerli IP derecesi gibi bilgiler yer alacak.

AB, bu yeni etiketlerin yanı sıra, aynı ürün kategorileri için minimum standartları belirleyen "eko tasarım gereklilikleri"ni de uygulamaya koyuyor.

Bu gereklilikler arasında cihazların su sıçramalarına (telefonlar için 1 mm'den büyük toz parçacıklarına da) karşı korunması, çizilme ve düşmeye karşı belirli bir dayanıklılığa sahip olması gibi maddeler bulunuyor.

Ayrıca, bataryaların 800 şarj döngüsünden sonra kapasitelerinin en az yüzde 80'ini koruması şartı getiriliyor.

Üreticilerin, onarım için gerekli olan "kritik yedek parçaları" 5 ila 10 iş günü içinde tedarik edilebilir hale getirmesi de zorunlu kılınıyor.

HANGİ ÜRÜNLER KAPSAMDA, HANGİLERİ MUAF

Yeni etiket ve eko tasarım kuralları, 17.4 inçe kadar ekrana sahip akıllı telefonlar ve tabletlerin yanı sıra kablosuz sabit hatlı telefonları ve standart cep telefonlarını kapsıyor. Ancak katlanabilir ekrana sahip telefonlar şimdilik bu düzenlemeden muaf tutuluyor.