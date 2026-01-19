Bilim dünyasında bir ilk: Bitkilerin nefes alışı görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi'ndeki bilim insanları, bitki biyolojisi alanında devrim niteliğinde bir gelişmeye imza attı.

Araştırma ekibi, bitkilerin stoma adı verilen minik gözeneklerini açıp kapatarak nasıl nefes aldığını ilk kez anlık olarak izledi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ "STOMATA IN-SIGHT" TEKNOLOJİSİ KULLANILDI

Geliştirilen "Stomata In-Sight" isimli yeni araç, gelişmiş görüntüleme tekniklerini makine öğrenimi ile birleştiriyor.

Bu teknoloji, gözeneklerin hareketlerini takip ederek bitkiye giren karbondioksit miktarını ve dışarı atılan su oranını hassas bir şekilde ölçebiliyor.

Sistemin çalışması için bir yaprak parçası, ışık, sıcaklık ve nem gibi değişkenlerin kontrol edilebildiği mini bir iklim odasına yerleştiriliyor.

Lazer mikroskobu bitkiye zarar vermeden stomaların üç boyutlu görüntülerini oluştururken, özel yazılım binlerce gözeneği aynı anda analiz ediyor.

Bu bilimsel atılımın, çiftçilerin suyu daha verimli kullanan ürünler yetiştirmesine yardımcı olarak özellikle kurak bölgelerde tarımı dönüştürmesi bekleniyor.

Bitkilerin solunum sürecinin daha iyi anlaşılması, iklim değişikliği tehdidine karşı gelecekteki gıda arzını güvence altına almak adına büyük önem taşıyor.