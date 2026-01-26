AB’den X’in yapay zekâ aracı Grok’a müstehcen içerik soruşturması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Birliği (AB), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda kullanılan yapay zekâ aracı Grok hakkında müstehcen içerik üretimi gerekçesiyle inceleme başlattı.

DİJİTAL HİZMETLER YASASI DEVREDE

AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Elon Musk’a ait X platformunda faaliyet gösteren Grok’un sahte cinsel içerikli görseller üretmesi nedeniyle Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında resmi soruşturma açıldığı bildirildi. Soruşturmanın, Grok’un işlevlerinin AB’de uygulanması sürecinde ortaya çıkan risklerin X tarafından yeterince değerlendirilip değerlendirilmediğini kapsadığı kaydedildi.

YASA DIŞI İÇERİK RİSKİ MERCEK ALTINDA

Açıklamada, özellikle manipüle edilmiş cinsel görüntüler ile çocukların cinsel istismarına ilişkin içeriklerin yayılmasının ciddi bir risk oluşturduğuna dikkat çekildi. Bu risklerin azaltılması gerektiği vurgulanırken söz konusu içeriklerin, AB vatandaşlarına ciddi zararlar verdiği hatırlatıldı.

TEPKİ ÇEKEN İÇERİKLER

X platformundaki yapay zekâ aracı Grok, ocak ayı başında rıza dışı cinsel içerikler ve çocuklara yönelik cinsel görseller üretmesi nedeniyle kamuoyunda yoğun tepkiyle karşılanmıştı.

X'E YÖNELİK İNCELEMELER SÜRÜYOR

AB Dijital Hizmetler Yasası, X dahil olmak üzere büyük dijital platformlara sıkı yükümlülükler getiriyor. Bu kapsamda X’in; risk yönetimi, içerik denetimi, algoritma ve yapay zekâ modelleri, reklam şeffaflığı ile araştırmacıların veri erişimi gibi alanlarda AB mevzuatına uyup uymadığı da ayrıca inceleniyor.

DAHA ÖNCE DE CEZA KESİLMİŞTİ

Avrupa Birliği, geçen ay X platformuna dijital kurallara uymadığı gerekçesiyle 120 milyon avro idari para cezası uygulamıştı.