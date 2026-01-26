Microsoft'tan acil uyarı: Bu güncellemeyi yüklediyseniz hemen kaldırın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Microsoft'un 13 Ocak 2026 tarihinde yayınladığı Windows 11 kümülatif güncellemesi, kurulumun ardından birçok bilgisayarda ciddi kararsızlık sorunlarına yol açarak şikayetlerin artmasına neden oldu.

KB5074109 kodlu güncelleme, özellikle Windows 11 24H2 ve 25H2 sürümlerini kullanan cihazlarda güvenlik düzeltmeleri sunmayı hedeflerken sistemi kullanılamaz hale getiren hataları beraberinde getirdi.

SİYAH EKRAN VE NVIDIA SORUNLARI

Kullanıcılardan gelen raporlara göre, güncellemeyi yükleyenlerin birçoğu rastgele siyah ekranlar ve görüntü kararsızlığı yaşamaya başladı.

Bu sorunun özellikle NVIDIA grafik donanımına sahip bilgisayarlarda daha sık görüldüğü ve bazı kullanıcıların sistemlerini kurtarmak için Güvenli Mod'a başvurmak zorunda kaldığı belirtildi.

UYGULAMALAR AÇILMIYOR VE OUTLOOK DONUYOR

Güncelleme sonrası sadece sistem çökmesi değil, aynı zamanda Not Defteri ve Ekran Görüntüsü Aracı gibi temel Windows uygulamalarının açılmaması sorunu da baş gösterdi.

Ayrıca Microsoft, Outlook Classic kullanıcılarının, özellikle OneDrive üzerindeki PST dosyalarını kullanırken uygulamanın donduğunu ve kapandığını resmen doğruladı.

MICROSOFT'TAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ: GERİ YÜKLEYİN

Yaşanan sorunların artması üzerine Microsoft, bilgisayarı kararsız hale gelen kullanıcılar için en geçerli çözümün güncellemeyi kaldırmak olduğunu işaret etti.

Uzmanlar, güvenlik risklerine rağmen cihazı kullanılamaz durumda olanların Ayarlar menüsünden güncelleme geçmişine giderek bu yamayı silmelerini öneriyor.