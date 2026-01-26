WhatsApp'ta gizlilik krizi: Mesajlarımızı başkaları mı okuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, popüler mesajlaşma uygulamasının kullanıcılara sunduğu gizlilik ve güvenlik garantileri konusunda yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle mahkemeye verildi.

San Francisco'daki ABD bölge mahkemesine taşınan dava; Avustralya, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika'dan gelen uluslararası bir grup tarafından açıldı.

ÇALIŞANLARIN MESAJLARA ERİŞTİĞİ İDDİASI

Dava dosyasında yer alan iddialara göre Meta ve WhatsApp, kullanıcıların "özel" olduğu belirtilen iletişimlerinin neredeyse tamamını saklayarak analiz ediyor.

Ayrıca sosyal medya devinin sohbet kayıtlarını depoladığı ve bu içeriklere şirket çalışanları tarafından erişilebildiği öne sürülüyor.

META'DAN İDDİALARA SERT YANIT

Meta sözcüsü Andy Stone, mesajların şifrelenmediği yönündeki iddiaları "kesinlikle yanlış ve saçma" olarak nitelendirerek reddetti.

Şirket, davanın tamamen kurgudan ibaret olduğunu ve asılsız suçlamalarda bulunan avukatlara karşı yaptırım uygulanması için harekete geçeceklerini belirtti.

WhatsApp, on yıldır Signal protokolü kullanarak uçtan uca şifreleme sağladığını ve mesajların gönderici ile alıcı dışında kimse tarafından görülemeyeceğini savunuyor.

Ancak davacılar, isimsiz ihbarcılara dayandırdıkları bilgilerle bu güvenlik duvarının arkasında verilerin işlendiğini iddia ediyor.