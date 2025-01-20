ABD'li telekom şirketi, Huawei bağlantısı nedeniyle FBI tarafından soruşturuluyor

Haber Merkezi

Huawei bağlantılı bir telekomünikasyon şirketi olan Baicells Technologies, FBI tarafından soruşturuluyor.

ABD'nin her eyaletinde kullanılan Baicells ekipmanları, olası güvenlik riskleri nedeniyle mercek altında.

BAICELLS HAKKINDA SORUŞTURMA

Huawei'nin eski yöneticileri tarafından kurulan Baicells Technologies, ABD'de 700'den fazla ticari mobil ağda kullanılan ekipmanlar sağlıyor.

FBI, Baicells'in Çin hükümetiyle bağlantıları ve ekipmanlarındaki güvenlik açıkları nedeniyle şirketi soruşturuyor.

FBI, Baicells ekipmanlarının Çin hükümeti tarafından casusluk veya siber saldırılar için kullanılabileceğinden endişe ediyor.

Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı (CISA), Baicells baz istasyonlarındaki güvenlik açıkları hakkında uyarılar yayınladı.

BAICELLS'TEN AÇIKLAMA

Baicells, ürünlerinde herhangi bir güvenlik riski olmadığını ve ABD yetkilileriyle iş birliği yaptığını açıkladı.

Şirket, 2019 yılından beri Çin'deki ana şirketiyle bağlarını kopardığını ve ekipmanlarının Tayvan'da üretildiğini iddia ediyor.

Baicells'in açıklamalarına rağmen, şirketin Çin hükümetiyle bağlantıları hakkındaki şüpheler devam ediyor.

ABD yetkilileri, Baicells ekipmanlarının güvenlik riskleri taşıyabileceği konusunda endişeli.