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DHA

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat'ın geliştirdiği Gemilerin Uzak Mesafeden Tanımlanması ve İzlenmesi (LRIT) sistemi hakkında yazılı açıklama yaptı

Sistemin Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğini dijital güvenlik çerçevesinde güçlendirdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Türksat'n yerli ve milli teknolojisi sayesinde denizlerdeki gözümüz her an açık." dedi.

"DENİZLERDE DİJİTAL BİR KALE KURDUK"

Türksat’ın yerli imkanlarla geliştirdiği LRIT sistemi sayesinde Türk bayraklı gemilerin dünya üzerindeki her noktadan anlık olarak izlenebildiğini anlatan Uraloğlu, diğer tüm gemilerin ise Türk kara sularından bin deniz miline kadar poligon içerisinde izlenebilmesine imkan sunan sistemin sadece bir takip uygulaması olmadığını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, "Bu sistem, deniz kazalarının takibinden arama kurtarma operasyonlarına ve çevre güvenliğine kadar pek çok stratejik alanda görev üstleniyor. 'Denizlerde dijital bir kale kurduk' desek, abartmış olmayız." ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI ARENADA BAŞARI TESCİLLENDİ

Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMSO) tarafından her sene yapılan denetimlerde Türksat'ın geliştirdiği sistemin tam not aldığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

Mevcut altyapımızla LRIT sisteminin siber güvenliğini de dünya standartlarının üzerine taşıdık. Uluslararası alanda aldığımız bu olumlu değerlendirme, Türkiye'nin denizcilik vizyonunun bir yansımasıdır.

Bakan Uraloğlu, Türksat'ın sunduğu mobil izleme yeteneklerine de değinerek, "Bugün geldiğimiz noktada bir geminin konumu, yük durumu, limana yanaşma zamanı gibi bilgiler anlık olarak takip edilebiliyor. Bu teknolojik altyapı, Türkiye’nin denizlerdeki dijital dönüşümünün en somut örneklerinden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

SİSTEM 7/24 ÇALIŞIYOR, DENİZLER GÜVENDE

Türksat LRIT sistemi ile birlikte Türkiye'nin arama-kurtarma sahasındaki tüm hareketlerin tek bir platform üzerinden izlendiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: