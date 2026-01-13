Apple resmen duyurdu: Yeni Siri, gücünü Google Gemini yapay zekasından alacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji dünyasında dengeleri değiştirecek bir hamle yapan Apple, gelecekteki temel modelleri için Google ile çok yıllık bir ortaklığa imza attı.

Anlaşma kapsamında Apple, cihazlarında ve özel bulut sistemlerinde çalışacak yapay zeka özellikleri için Google'ın Gemini teknolojisinden ve bulut altyapısından yararlanacak.

Apple, Google teknolojisinin kendi modelleri için "en uygun temeli" oluşturduğunu belirtirken, bu hamle Google'ın yapay zeka alanındaki güvenini tazeledi.

Arama devi, 2019 yılından bu yana ilk kez piyasa değeri bakımından Apple'ı geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.

1 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK

Söylentilere göre Apple'ın, bu teknoloji kullanımı için Google'a yıllık yaklaşık 1 milyar dolar ödemesi bekleniyor.

Daha önce ChatGPT entegrasyonu için OpenAI ile anlaşan Apple, Google ile yapılan bu yeni iş birliğinin mevcut ortaklığı etkilemeyeceğini açıkladı.

Şirket, geçtiğimiz yıl 2026'ya ertelediği büyük Siri yapay zeka güncellemesini, bu yılın sonlarına doğru Gemini desteğiyle kullanıcılarına sunmayı hedefliyor.